Son Dakika Haberleri: Uluslararası Astronomi Birliğinin Kuruluşunun 100. Yılı

Uluslararası Astronomi Birliğinin Kuruluşunun 100. Yılı

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UZAYBİMER), Uluslararası Astronomi Birliğinin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle toplantı düzenlendi.

Uluslararası Astronomi Birliğinin Kuruluşunun 100. Yılı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UZAYBİMER), Uluslararası Astronomi Birliğinin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle toplantı düzenlendi.

ERÜ'de düzenlenen toplantıda konuşan UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) 2019'da kuruluşunun 100. yılını ve aynı zamanda son yüzyılda bilim, teknoloji ve kültürel hayatı etkileyen astronomik keşifleri kutladığını söyledi.

Oluşturulan 100 kadar IAU100 Ulusal Komitesi'nin, 72 farklı ülkede 700'den fazla etkinlik planladığını belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Kutlamalar küresel bir yıldız partisi olarak da adlandırılabilecek olan '100 Saat Astronomi' etkinliği ile 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde başlıyor. 4 gün ve 3 geceye yayılmış bu etkinlikte amatör ve profesyonel astronomlar, astronomi tutkunları ve halk, birlikte astronomi bilgisini ve tutkusunu paylaşmaya davet ediliyor. Şimdiye kadar 50 farklı ülkede 250'den fazla 100 saat astronomi etkinliği düzenlendi. Herkesi bu etkinliklere katılıp astronominin geniş kitlelere tanıtılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. IAU100 kutlamalarının resmi açılış etkinliği 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Brüksel'deki Akademi Sarayı'nda düzenlenecek. Bu açılışta, önemli bilim insanları, Nobel ödüllü astronomlar, astronotlar, üst düzey devlet görevlileri, sanayinin önde gelen insanları, milletvekilleri ve öne çıkan genç bilim insanlarından oluşan yüzlerce kişilik bir davetli grubu olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:28 Kaynak: AA

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