ICAPP'nin 11. Genel Kurulu 17-20 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın (ICAPP) 11. Genel Kurulunun, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının organizasyonunda 17-20 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den AK Parti'nin aktif üyesi olduğu ICAPP'nin 11. Genel Kurulunun, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının organizasyonunda 17-20 Kasım'da İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, ICAPP Genel Kurulu kapsamında ayrıca ICAPP Medya Forumu, ICAPP Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi, ICAPP İş Konseyi, ICAPP, CAPP (Afrika Siyasi Partiler Konseyi), COPPAL (Latin Amerika ve Karayipler Siyasi Partiler Konseyi) Üçlü Toplantısının da gerçekleşeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve başkanlığında yapılacak toplantının açılış oturumunun, 18 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ICAPP Daimi Üyeler Komitesinde yer alan Dış İlişkiler Başkanı Sayın Efkan Ala, 11. Genel Kurul Organizasyon Komitesi Başkanı ve 11. Genel Kurul 1. Başkan Yardımcısı olarak seçilecek ve başkanlık divanında bir sonraki Genel Kurul'a kadar ICAPP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacaktır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sayın Efkan Ala ve ICAPP Genel Başkanı ve Filipinler Eski Meclis Başkanı Jose de Venecia imzasıyla, Asya'dan 345 siyasi partinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve Avrupa'daki 4 büyük siyasi grup temsilcisi de davet edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ana konuşmacı olarak katılacağı açılış oturumuna, ülkemizde mukim büyükelçiler, hükümet üyeleri, milletvekilleri ve parti temsilcilerinin de katılım sağlaması beklenmektedir."

Açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası ilk büyük toplantı olması nedeniyle üst düzey ve yüksek katılımın beklendiği ICAPP 11. Genel Kurulunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da oturumlarda konuşma yapacağı vurgulandı.