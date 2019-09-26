Uluslararası Atın Safran Belgesel Film Festivali başladı

KARABÜK - UNESCO Düya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Aslanlar mevkisinden başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla festival meşalesi yakıldı. Vali Gürel, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin Türkiye'deki nadir festivallerden biri olduğunu söyledi. Ülkede genelde festivallerin veya etkinliklerin başladığını ama araya başka sebeplerden dolayı yapılmamaların girdiğini aktaran Gürel, "Daha sonra yine başlanır. Safranbolu film festivali gerçekten çok değerli. Neredeyse Antalya'daki festivallerle yarışacak duruma gelmiş. Safranbolu hem ülkemizin hem de dünyanın sayılı kentlerinden bir tanesi. Böyle bir kentin Osmanlı'dan günümüze korunarak taşınması ve geleceğe bu şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza bırakıyor olmamız bizler için de gurur meselesi, gurur kaynağı" dedi.

Kentin turizme açık olmasının önemli olduğunu aktaran Gürel, "Ama turizmi açarken oraların iyi korunması, ranta alet edilmemesi gerekir. Bu noktada önümüzdeki süreçte değerlendireceğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü yılda 1 milyonun üzerinde insan Safranbolu'yu ve bölgemizi ziyaret etmekte. Çok önemli bir değer. Bu bölgede böyle bir büyük misafir gelen bir kent yoktur diye düşünüyorum. Onun ötesinde Safranbolu'nun mevcut kültür yapısını korurken bölgemizin başka kaynaklarını da buna entegre etmek gerekir. Bu manada valiliğimiz, bir takım kurumlarımızla faaliyetler içerisindeyiz. Bölgemizin diğer doğal güzelliklerini turizm altyapısını da Safranbolu'nun bilinen alt yapısıyla buluşturabilirsek bölgemize gelen misafirlerin daha fazla kalmasını sağlamak adına faaliyetler içerisindeyiz. Buraya gelen günübirlik misafirlerin konaklama sürelerini arttırarak konaklama sayısını arttırmış oluruz" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de 45 yıl önce eski Safranbolu Belediye Başkanı Ulukavak'ın tarihi ve kültürel değerleri Türk ve dünya kamuoyuna taşımak üzere başlattığı çalışmalar ve usta belgeselci Suha Arın'ın "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin açtığı yollarla şehrin kaderinin değişmeye başladığını belirtti. Bu çabaların en önemli ödülünün ise Safranbolu'nun 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini almak olduğunu kaydeden Köse, "25 yıldır dünyaya, gelecek nesillere kalıcı bir miras, kültürümüze bir ayna, tarihe yaşayan bir an olarak eşlik ediyoruz. Altını çizerek ifade etmeliyim ki Safranbolulu olmak, Safranbolu'da yaşamak bizler için büyük bir gurur. Şimdi Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 20. yılına ulaştık. İlk gününden bu yana, koşullar ne olursa olsun ara verilmeden devam eden, literatüre girmiş bu kıymetli festivalin 20. yılını sizlerle kavuşturma şansını bulmak bizim için bir onurdur. Bu süreçte bize verdiğiniz tüm destek için teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Dünya kültür sahnesine adını bir belgeselle duyuran miras kentini en iyi anlatan yine belgesellerin olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu yıl, bildiğiniz üzere belgesel yarışması kategorilerimize rekor sayıda başvuru yapıldı. 100'den fazla ülkeden bin 527 belgeselci değerlendirilmesi için çalışmalarını iletti. Diğer taraftan fotoğraf kategorileri için de 604 eser elimize ulaştı. Jürilerimiz titizlikle ve gerçekten haftalar süren yoğun bir çalışmanın ardından sonuçları açıkladı. 28 Eylül akşamı birbirinden değerli bu eserlerin sahipleri ödülleriyle buluşacak, sizleri ödül törenimizde de görmekten büyük mutluluk duyacağız. Festivaller yoğun çaba ve planlama gerektirir. Hele bizimki gibi kültür temelli, film gösterimleri ve jürilerin fazlaca emek harcamasını gerektiren festival etkinliklerinde bu süreç daha zor ve uzun geçer. Bildiğiniz gibi 20. Altın Safran Film Festivali'nin hazırlığı geçirdiğimiz seçim, görev devir teslimleri gibi nedenlerle 1 yıl evvel değil, sadece ve sadece son birkaç ay içinde başlayarak bugüne geldi."

Konuşmanın ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı "Emanetim Safranbolu" belgeselinin gösterimi yapıldı.