UAEA'dan Zaporijya Genel Müdürü Murashov'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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UAEA'dan Zaporijya Genel Müdürü Murashov'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

02.10.2022 03:14
UAEA'dan Zaporijya Genel Müdürü Murashov'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov'un Rus güçleri tarafından alıkonulmasının nükleer güvenliğe zarar verecek bir durum olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov'un Rus güçleri tarafından alıkonulmasının nükleer güvenliğe zarar verecek bir durum olduğunu vurguladı.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi'nin Genel Müdür Murashov'un Rus askerlerince gözaltına alınmasına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Grossi, Ukraynalı yetkililerin kendileri ile irtibata geçerek, "Murashov'un gözaltına alındığını, söz konusu durumun geçici bir alıkoyma olduğunu" bildirdiğini ifade etti.

"Santralin güvenliğini olumsuz etkiler"

Bir nükleer santralin sorunsuz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için 7 temel prensibin bulunduğunu, bunların en önemlilerinden birinin de tesisteki çalışanların güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Grossi, bu durumun santralin güvenliği açısından olumsuz etkileri olabileceğini aktardı.

Grossi, "Tesis personelinin herhangi bir üyesinin bu şekilde tutuklanması (çalışanlar arasında) başlı başına ciddi bir endişe kaynağı oluşturacaktır. Bu durum geri kalan çalışanların üzerinde psikolojik etki ve baskıyı artıracak, bu da nükleer güvenlik ve emniyet açısından zararlı bir durumdur." görüşünü paylaştı.

???????- Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Murashov'un gözaltına alınmasının santralin güvenliğine ilişkin karar alma mekanizmasında ciddi sorunlar yaşanmasına yol açabileceğine dikkati çeken Grossi, genel müdürün biran evvel ailesine ve işinin başına dönmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Açıklamada Grossi'nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova'ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA'dan Zaporijya Genel Müdürü Murashov'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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