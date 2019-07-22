Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

1 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti, System.String[]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti.
Ankara Ticaret Odası, Yukiya Amano, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:07 
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