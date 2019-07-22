Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti
1 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano
hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:07
Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı