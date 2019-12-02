Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi:

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Başkanı Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi, Ajansın gündemini oluşturan konular arasında İran'ın önemine işaret ederek "İran'la ilişkili konular çok önemli, bu durumu bir sınama olarak tanımlamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kendini ispat etmiş, çok ciddi bir konu ve bu durum üzerine İran'la çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da özel gündemle toplanan UAEA Genel Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Grossi, yeni gelişmeler ve ajansın çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini, basınla diyalog içinde olacaklarını söyledi.

Grossi, Ajansın nükleer çalışmalar, güvence denetimi, gözlem ve doğrulama çalışmaları gibi konulara ilişkin gerekli şeffaflık içerisinde hareket edeceğini vurgulayarak "Şeffaflık her şeyi içeriyor ancak şeffaflıktan kastedilen, korunmayan, açıklanabilir bilgileri paylaşmak şeklinde düşünüyorum. Paylaşılan konularla ilişkili her zaman bazı parametreler vardır ve bunlara saygılı olunması gerekiyor." diye konuştu.

- Çok taraflılık vurgusu

Çok taraflılık ilkesinin önemine işaret eden Grossi, bu anlamda Ajansın çok taraflılığı temsil ettiğini, özellikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesinde bütün ülkelerin çok taraflılık ilkesinin korunmasına özel önem gösterdiklerini söyledi.

Grossi, "İran'la ilişkili konular çok önemli, bu durumu bir sınama olarak tanımlamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kendini ispat etmiş, çok ciddi bir konu ve bu durum üzerine İran'la çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ayrıca önceliği olan bir durum çünkü hem uluslararası kamuoyu hem de üye ülkeler bu hususla çok ilgililer." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA'nın yeni başkanı olarak İran'la karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı bir ilişki kurmak istediğini kaydeden Grossi, bu ülkeye yakın gelecekte ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.