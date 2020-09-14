- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "İki tesise İran'ın giriş izni vermesi... - Son Dakika

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "İki tesise İran'ın giriş izni vermesi memnuniyet verici"

VİYANA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, "UAEA'nin uzun süredir denetime açılmasını talep ettiği iki tesise İran'ın giriş izni vermesi memnuniyet verici" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumun korona virüsle ilgili yaptığı çalışmalar başta olmak üzere geçen ay yapılan İran ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grossi, "UAEA'nin uzun süredir denetime açılmasını talep ettiği iki tesise İran'ın giriş izni vermesi memnuniyet verici. Anlaşmanın tarafları arasında işbirliği ve karşılıklı güven artacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ışığında İran doğrulama ve izleme hakkındaki raporumda, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getirmesinin doğrulanması ve izlenmesinde son birkaç aydaki faaliyetler yer alıyor" dedi.

Grossi, "Ajans, İran'ın Koruma Önlemleri Anlaşması kapsamında beyan ettiği nükleer materyalin saptırılmadığını doğruluyor. Beyan edilmemiş nükleer materyalin yokluğuna ve İran'a yönelik faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Ayrıca temsilciliğin İran'ın Güvenlik Önlemleri Anlaşması ve Ek Protokol kapsamındaki beyanlarının doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili soruları açıklığa kavuşturma çabalarını anlatan İran ile NPT Koruma Önlemleri Anlaşması başlıklı raporumu inceleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Müfettişlerimiz analiz edilecek çevresel numuneler aldı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesine değinen Grossi, "Geçen ay Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ve diğer üst düzey yetkililerle Ajans'ın bekleyen sorularını ele alma ve özellikle İran'daki iki noktaya erişim sorununu çözme konusunda somut ilerleme kaydetmeyi amaçlayan görüşmeler yaptık" dedi.

Grossi, "UAEA tarafından gündeme getirilen güvenlik önlemlerinin uygulanması ve sorunlarının çözümü konusunda anlaşmaya vardık. UAEA daha sonra Ek Protokol kapsamında tarafımızca belirtilen iki yerden birinde tamamlayıcı bir erişim gerçekleştirdi. Müfettişlerimiz, analiz edilecek çevresel numuneler aldı. Belirtilen ikinci konumda tamamlayıcı bir erişim bu ayın sonlarında gerçekleşecek. UAEA ile İran arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ve karşılıklı güveni artıracağını umduğum anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Grossi, Kuzey Kore'ye iş birliği yapması çağrısında bulundu

Grossi, konuşmasında Kuzey Kore'ye de değinerek, UAEA'nın Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlemeye devam ettiğini belirtti. Grossi, ülkedeki nükleer tesislerin bazılarının faaliyet içinde olduğunu aktararak, "Kuzey Kore'ye yönelik hazırlanan raporda özellikle Yongbyong'daki santrifüj zenginleştirme tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretildiğine ilişkin göstergeler mevcut. Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Grossi, konuşmasının sonunda Kuzey Kore'ye UAEA ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.