Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'den İran'a ziyaret - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı üst düzey yetkililerle çözüme kavuşturulmamış sorunları görüşmek üzere Tahran'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Grossi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a hareket ettiğini ifade etti.

İranlı yetkililerle çözüme kavuşturulmamış bazı konuları görüşeceğini kaydeden Grossi, "Umarım, doğrudan diyalog için verimli ve karşılıklı iş birliğine dayanan bir kanal oluşturabilirim. Böylelikle UAEA, bu ülkedeki doğrulama faaliyetlerini yeniden sürdürebilir." görüşünü paylaştı.

UAEA'dan yapılan açıklamada da Grossi'nin yarın ???????İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşeceği daha sonra da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geleceği bildirildi.

Grossi, 13 Eylül'de Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile yaptığı görüşmede, bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmaları için gerekli ekipmanların kurumun müfettişlerince bakıma alınması ve kamera gibi kayıt cihazları için hafıza kartlarının yenilenmesi hususunda fikir birliği sağlandığını, söz konusu bakım ve ekipman değişikliğinin yakın bir tarihte yapılacağını açıklamıştı.

Ancak Grossi daha sonra, Ajansın İran'ın nükleer programını doğrulama ve gözlem faaliyetlerini sürdürmekte sorun yaşadığını sıklıkla dile getirmiş, bu durumu "yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa" benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekmişti.???????