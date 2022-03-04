Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Ukrayna'ya gidecek - Son Dakika
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Ukrayna'ya gidecek

04.03.2022 14:44
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Ukrayna'ya gidecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğine ilişkin kaygılarını dile getirerek, "Hem Rusya Federasyonu'na hem de Ukrayna'ya, mümkün olan en kısa sürede Çernobil'e seyahat etme eğilimimi ve...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğine ilişkin kaygılarını dile getirerek, "Hem Rusya Federasyonu'na hem de Ukrayna'ya, mümkün olan en kısa sürede Çernobil'e seyahat etme eğilimimi ve müsait olduğumu belirttim." dedi.

Grossi, basın toplantısında, Ukrayna'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu yerleşkede bir eğitim binasının Rusya tarafından vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı muhataplarından edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaşan Grossi, nükleer santralin içinde bulunduğu tesiste bir eğitim binasına füzelerin isabet ettiğini, burada bulunan 6 reaktörün ya da reaktörlerle doğrudan bağlantılı yapıların isabet almadığını söyledi.

"Reaktörler saldırıdan etkilenmedi"

Grossi, binaya isabet eden füzenin bölgesel bir yangına yol açtığını, yangının oradaki itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü belirterek, "Santraldeki 6 reaktörün bu durumdan etkilenmediği bilgisini paylaşmak çok önemli. Ayrıca radyoaktif madde sızıntısı da yok." diye konuştu.

Tesisteki radyoaktif denetleme sisteminin de çalıştığını ifade eden Grossi, radyoaktif durumuna ilişkin ölçümlerin yapıldığı bu sistemin kapsamlı bir şekilde çalışıyor olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tesiste iki kişi yaralandı

Grossi, yaşanan bu gelişmenin ardından hem bu tesiste görevli personel hem de Ukraynalı muhatapları için koşulların çok hassas ve sıkıntılı olduğunu belirterek, füze saldırısında iki güvenlik personelinin yaralandığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını söyledi.

UAEA Yönetim Kurulu'nun Ukrayna özel gündemiyle toplandığını hatırlatan Grossi, bu toplantıda bu ülkedeki nükleer güvenlik ve emniyet başta olmak üzere, nükleer tesislerde görevli çalışanlar ve bu tesislerin işleyişine ilişkin ciddi uyarılarda bulunduğunu anımsattı.

Grossi, bu hususlarda istisnasız her ülkenin aynı görüşte olduğunu ifade etmesine rağmen, dün gece bir tesisin fiziki bütünlüğünün zarar gördüğünü, bu nedenle UAEA olarak eyleme geçme kararı aldıklarını, halihazırda Ukraynalı muhataplarının da kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu yineledi.

Çernobil ziyareti

Söz konusu durum karşısında eyleme geçilmemesi durumunda ortaya çıkacak sonucun herkesi olumsuz etkileyebileceğini belirten Grossi, "Hem Rusya Federasyonu'na hem de Ukrayna'ya, mümkün olan en kısa sürede Çernobil'e seyahat etme eğilimimi ve müsait olduğumu belirttim." ifadesini kullandı.

Grossi, buraya yapacağı ziyaretin kolay olmadığının farkında olduğunu belirterek, "Eğer buraya yardımda bulunacaksak orada olmalıyız. ve orada olacak ilk kişi UAEA'nın başkanı olmalı." görüşünü paylaştı.

Ziyaret talebinin iki ülke tarafından değerlendirildiğini dile getiren Grossi, bu inisiyatifin tamamen kendi girişimi olduğunu, bu krizin herhangi bir siyasi yaklaşımıyla ilişkili olmadığının altını çizdi.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısında dün gerçekleştirilen oturumda Ukrayna'daki nükleer emniyet ve güvenliği öngören karar tasarısı üye ülkelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla kabul edilmişti.

Söz konusu karar Ajansın bu ülkeye yönelik daha aktif ve belirleyici adımlar atmasını destekliyor.

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Rusya Federasyonu, Çernobil, Nükleer, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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