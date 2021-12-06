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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli

06.12.2021 07:54
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Fukuşima'yı ziyaret planı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle ertelendi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Fukuşima'yı ziyaret planı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle ertelendi.

Japonya hükümeti, UAEA uzman heyetinin, radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi planını denetlemek üzere Fukuşima Dai-içi nükleer santraline yapacağı ziyaretinin tehir edildiğini duyurdu.

Kyodo ajansına göre Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Kovid-19'un Omicron varyantına önlem olarak ertelenen ziyaretin, Ocak 2022 ayı ya da daha geç bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.

UAEA Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı Lydie Evrard, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki santrali, Eylül 2021'de gezerek, "yerinde denetlemede bilimsel tarafsızlığın önemini" vurgulamıştı.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, nisan ayında, 10 yıl önceki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salınacağını kaydetmişti.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksindeki yaklaşık 1000 tanklık su depolama kapasitesini 2022 sonbaharında doldurması bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli - Son Dakika


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