Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığını açıkladı - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığını açıkladı

11.11.2020 23:51
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığını açıkladı, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğunu, uranyum zenginleştirme limitini de aşmaya devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğunu, uranyum zenginleştirme limitini de aşmaya devam ettiğini bildirdi.

UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporda, bu ülkenin düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun 2 bin 400'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, bu seviyenin 25 Ağustos'ta 2 bin 100 seviyelerinde olduğuna, İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığına dikkat çekildi.

Nükleer anlaşma İran'a yüzde 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme sınırı getiriyor. Raporda bu seviyenin Tahran yönetimi tarafından aşılmaya devam edildiği belirtildi.

İran nükleer anlaşması

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere) ve Almanya ile 2015'te imzaladığı "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

Nükleer anlaşma, İran'a en yüksek 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme limiti koyuyor. İran'ın düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum miktarının da 300 kilogramı aşmaması gerekiyor.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Nükleer, Ağustos, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığını açıkladı - Son Dakika


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