Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın iki tesise giriş izni vermesinden memnun - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın iki tesise giriş izni vermesinden memnun

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın uzun bir süredir denetime açılmasını talep ettiği iki tesise İran'ın giriş izni vermesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin anlaşmanın taraflar arasında iş birliği ve karşılıklı...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın iki tesise giriş izni vermesinden memnun, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın uzun bir süredir denetime açılmasını talep ettiği iki tesise İran'ın giriş izni vermesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin anlaşmanın taraflar arasında iş birliği ve karşılıklı güveni artıracağını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, kurumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı yaptığı çalışmalar başta olmak üzere geçen ay İran'a ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajansın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgiler paylaştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yanı sıra güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında UAEA'nın, İran'da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Grossi, İran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey yetkililerle görüşerek, UAEA'nın iki noktaya giriş sorununun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

UAEA, İran'da iki noktada denetime başladı

Grossi, İran'la yapılan görüşmelerde, Ajansın gündeme getirdiği güvenlik önlemlerinin uygulanması hususunda görüş birliğinin sağlandığını dile getirdi.

Ek Protokol kapsamında daha önce İran'ın, UAEA müfettişlerine izin vermediği iki yerden birine UAEA yetkililerinin girerek, analiz edilmek üzere örnekler aldığını belirten Grossi, bu ayın sonunda diğer noktaya da müfettişlerin gireceğini söyledi.

Grossi, İran ve UAEA arasında sağlanan anlaşmanın önemine işaret ederek, "Ajans ile İran arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ve karşılıklı güveni artıracağını umduğum anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Kuzey Kore

Diğer yandan Grossi, UAEA'nın, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlemeye devam ettiğini belirterek, bu ülkedeki nükleer tesislerin bazılarının faaliyet içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kuzey Kore'ye yönelik hazırlanan raporda özellikle Yongbyong'daki santrifüj zenginleştirme tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretildiğine ilişkin göstergeler olduğunu kaydeden Grossi, "Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ülkenin nükleer programının devamı, ilgili BMGK kararlarının açık bir ihlali ve çok üzücü." ifadesini kullandı.

Grossi, Kuzey Kore'yi iş birliği yapmaya çağırarak, UAEA'ın gözlem ve doğrulama faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğunu yineledi.

Kuzey Kore, Avusturya, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın iki tesise giriş izni vermesinden memnun - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Son Dakika: Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu Afyonkarahisar'da mezar yerleri 2 yılda altından daha fazla değer kazandı 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 21 yaşındaki genç, bodrum katına inip silahla yaşamına son verdi Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 52-54 bandında Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek "Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti         
10:40
Fortuna Düsseldorf, Türkiye'de oynamak isteyen Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor Fortuna Düsseldorf, Türkiye'de oynamak isteyen Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor         
10:30
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı         
10:14
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliği gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliği gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu         
09:58
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor         
09:49
Erzurum'daki gösteride attan düşen ciritçi yürekleri ağza getirdi Erzurum'daki gösteride attan düşen ciritçi yürekleri ağza getirdi         
09:44
Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti         
09:44
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak         
09:30
1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti 1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti         
09:20
Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor         
09:05
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü         
08:28
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel koruma tuttu         
08:23
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
07:28
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire cevap: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma         
00:55
Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı         
00:24
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu         
20:48
Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti         
18:44
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 13:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın iki tesise giriş izni vermesinden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei