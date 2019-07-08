Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı, System.String[]
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:22 
Ankara Ticaret Odası, Birleşmiş Milletler, Tahran, İran, Dünya
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