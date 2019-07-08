Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:22
'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran
'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin 5 daimi üyesi ve Almanya
ile İran arasında 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran
'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.
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