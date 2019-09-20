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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 17 Eylül'de Viyana'da

43 dakika önce

Rusya Ve Uganda Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına Yönelik Devletlerarası Bir Anlaşmaya İmza Attı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 17 Eylül'de Viyana'da, System.String[]

düzenlenen 63'üncü Genel Kongresi'ne katılan Rusya Federasyonu ve Uganda Cumhuriyeti, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı doğrultusunda iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Faaliyetler Başkanı Nikolay Spassky, Rusya tarafı olarak anlaşmayı imzaladı. Uganda Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanı Mühendis Muloni Irene Nafuna da Uganda devletini temsilen anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma, bu tip belgelere yönelik tüm gerekliliklere uygun ve Rusya ile Uganda arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik işbirliği kapsamında uygulanabilir bir temel oluşturuyor. Ortak çalışma konuları olarak özellikle; nükleer altyapının oluşturulması, sanayi için radyoizotop üretimi, sağlık hizmeti, tarımsal kullanım, eğitim ve yeniden eğitim olarak belirtiliyor.

Taraflar yakın gelecekte uzmanların iki ülke arasında karşılıklı sanayi gezileri düzenlemelerine ve özel alanlarda yapılan özel uygulamalar için iş grupları oluşturulması konusunda anlaştı. Bu özel çalışma alanları içinde Rus tasarımı bir araştırma reaktörü temel alınarak Uganda'da inşa edilecek bir nükleer bilim ve teknoloji merkezi de bulunuyor. Bu yapının inşası çok amaçlı ve bir o kadar da gelecek için ümit verici bir girişim olarak görülüyor.

Ankara Ticaret Odası, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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