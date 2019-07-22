Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi
1 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano
'nun hayatını kaybettiğini bildirdi
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