Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi

1 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiğini bildirdi
Ankara Ticaret Odası, Yukiya Amano, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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