UAEA: Zaporijya'ya yönelik askeri harekat nükleer felaket riskine işaret ediyor - Son Dakika
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UAEA: Zaporijya'ya yönelik askeri harekat nükleer felaket riskine işaret ediyor

06.08.2022 20:57
UAEA: Zaporijya'ya yönelik askeri harekat nükleer felaket riskine işaret ediyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya yönelik dünkü bombardımanın son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu, Ukrayna ve etrafında halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek gerçek bir nükleer felaket...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya yönelik dünkü bombardımanın son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu, Ukrayna ve etrafında halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek gerçek bir nükleer felaket riskine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi'nin Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu alana yönelik dün gerçekleştirilen bombardımana ilişkin görüşlerine yer verildi.

Grossi, Ukrayna ve Rus yetkililerden dünkü gelişmeye ilişkin bilgi alındığını belirterek, Ukraynalı yetkililerin, reaktörlerde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini, radyolojik bir sızıntının da olmadığını ancak tesisin farklı yerlerinde çeşitli hasarların yaşandığı bilgisini kendileriyle paylaştığını aktardı.

"Askeri harekat kabul edilemez"

"Zaporijya Nükleer Santralinin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atan askeri harekat kesinlikle kabul edilemez ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulunan Grossi, tesise ya da tesisten dışarıya yönelik herhangi bir ateşli silah kullanımının ciddi sonuçlar doğurabilecek bir felakete yol açabileceğini, bu nedenle böyle bir adımının ateşle oynamak anlamına geldiğini kaydetti.

Grossi, "Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yapılan dünkü bombardıman nedeniyle son derece endişeliyim. Bu, Ukrayna ve etrafında halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek gerçek bir nükleer felaket riskine işaret ediyor." görüşünü paylaştı.

Nükleer tesise yönelik şiddet eylemelerine kınama

Tüm tarafları nükleer tesise yönelik azami itidal göstermeleri çağrısında bulunan Grossi, "Zaporijya Nükleer Santrali'nde veya yakınında ya da personeline karşı gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemini kınıyorum." ifadesini kullandı.

Grossi, nükleer santralin Ukraynalı yetkililer tarafından Rus güçlerinin denetimi altında işletildiğini hatırlatarak, buradaki görevlilere yönelik her türlü baskı ve kısıtlamanın yalnız o kişileri değil santralin de güvenliğini riske atacağını yineledi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde durumun daha da kötüleşmemesi için UAEA'nın biran evvel devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Grossi, bunun nükleer güvenlik ve emniyet açısından çok ihtiyaç duyulan bir adım olacağını, bu hususta tarafların iş birliği ve anlayışını beklediklerini ifade etti.

???????- Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Hali hazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde hava saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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