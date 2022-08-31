Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı

31.08.2022 09:06

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyet, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunmak üzere yol çıktı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyet, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunmak üzere yol çıktı.

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne hareket etmeden önce başkent Kiev'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali'ni izlemek için ajans olarak Ukrayna'da kalıcı bir misyon kurmayı umut ettiklerini belirten Grossi, "Bu operasyonlar çok karmaşık operasyonlar. Bir savaş bölgesine gidiyoruz. İşgal edilmiş topraklara gidiyoruz ve bu sadece Ruslardan değil, aynı zamanda Ukrayna'dan da açık garantiler gerektirir. Bunu sağlamayı başardık ve şimdi (Zaporijya Nükleer Santrali'ne) doğru hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grossi öncülüğündeki UAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunmak için Ukrayna'ya gelmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

YORUMLAR
500
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Zaporijya nükleer santralinde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Zaporijya nükleer santralinde inceleme yapacak Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:13 Gaziantep'teki feci kazada ölen sağlık personeli, saatler öncesinde çocuğuyla helalleşmiş
14:11 Cristiano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir
13:51 Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir
13:40 İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi
13:35 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi
13:34 Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü
13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
13:17 Hükümet tam 56 milyar liradan vazgeçti! 1 ay sonra vatandaşı rahatlatacak 5 kritik düzenleme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 15:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement