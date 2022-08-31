Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın gideceklerini söyledi - Son Dakika

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