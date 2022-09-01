Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini inceleyecek - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini inceleyecek

01.09.2022 14:58

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kalması sebebiyle sızıntı tehlikesi bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ne giriş yaptı. Heyet yaşanan çatışmadan dolayı oluşan hasarı ve sızıntı tehlikesini inceleyecek. Tüm dünya Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde oluşacak bir sızıntı nedeniyle 2. Çernobil vakasından korkuluyor.

Rus basınına göre, Zaporijya şehrinden çıkan Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyeti taşıyan konvoy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye girmek üzere Vasilyevka kontrol noktasından geçti. Heyet incelemelerde bulunmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı.

Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini araştıracak

UKRAYNA DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom da sosyal medya hesabı üzerinden, heyetin santrale girdiğine dair bilgi paylaştı.

Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini araştıracak

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini araştıracak Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini araştıracak Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durum 'zor' Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durum 'zor'
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini inceleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşan UAEA heyeti, sızıntı tehlikesini inceleyecek - Son Dakika
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