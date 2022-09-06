UAEA: Zaporijya çevresinde nükleer emniyet için güvenli bölge oluşturulmalı - Son Dakika
Üye Girişi

UAEA: Zaporijya çevresinde nükleer emniyet için güvenli bölge oluşturulmalı

06.09.2022 23:08
UAEA: Zaporijya çevresinde nükleer emniyet için güvenli bölge oluşturulmalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini bildirildi.

UAEA, Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna'daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik 1 Eylül'de gerçekleştirilen ziyaret ve Ajansın burası için oluşturduğu özel misyonun çalışmalarına yer verilen raporda, bir nükleer santralde olması gereken 7 güvenlik tedbiri üzerinden son duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

Nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün önemine işaret edilen raporda, Ajansın buraya gönderdiği misyonun bizatihi santralin çevresinde yaşanan bombalama ve çatışmalara şahit olduğu belirtilerek, askeri operasyonlar sonucunda tesiste meydana gelen çeşitli hasarlara ilişkin görseller de kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.

Güvenli bölge önerisi

Ajans, santralin bulunduğu tesis ve çevresine zarar verilmemesi, çalışanların güvenliği ve fiziksel bütünlüğün muhafaza edilebilmesi için taraflara saldırıların derhal durdurulması tavsiyesinde bulunurken, "Bunun için tüm ilgili tarafların, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesinin oluşturulması hususunda anlaşması gerekir." ifadelerini kullandı.

Nükleer santralin sorunsuz çalışması için çalışanların fiziki ve psikolojik durumlarının göz önünde tutulması ve olası bir tehlikenin yaşanmaması için her türlü baskıdan kaçınılması uyarısında bulunulan raporda, çalışanlar için aile desteği de dahil normal çalışma koşullarının yeniden sağlanması ve santralin yeniden Ukraynalı yetkililerin idaresine bırakılmasının önemine işaret edildi.

Raporda ayrıca Ajansın Ukrayna'da nükleer güvenlik ve güvenlik denetimi için yapacağı çalışmalara da değinildi.

YORUMLAR
500
UAEA'dan Zaporijya Nükleer Santrali raporu: 'Derhal bir güvenlik bölgesi kurulmalı' UAEA'dan Zaporijya Nükleer Santrali raporu: 'Derhal bir güvenlik bölgesi kurulmalı' Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA: Zaporijya çevresinde nükleer emniyet için güvenli bölge oluşturulmalı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 23:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: UAEA: Zaporijya çevresinde nükleer emniyet için güvenli bölge oluşturulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement