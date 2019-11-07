Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

7 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

Ankara Ticaret Odası, Avusturya, Viyana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:45 Kaynak: AA
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