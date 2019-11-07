Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
7 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:45 Kaynak: AA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.
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