Suudi Arabistan, UAEA'nın İran kararından memnun

Suudi Arabistan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda İran'a karşı karar çıkarılmasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'a sorunların sürüncemede bırakılmaksızın UAEA ile iş birliği yapması çağrısı yapıldı. Ayrıca üye ülkelerden Atom Enerjisi Ajansına ve Başkanına tam destek verilmesi istendi.

Dün yapılan oylamada, İran'a karşı karar 2 ret, 3 çekimser oya karşı 30 evet oyla kabul edilmişti.

Nükleer bulguların tespit edildiği 3 yer

İran ve UAEA arasında 5 Mart'ta söz konusu 3 yere ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmıştı. Söz konusu yerlere ilişkin İran'ın UAEA'nın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, UAEA'nın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı belirtilmişti.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, pazartesi yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu 3 yere ilişkin teknik olarak inandırıcı yanıtlar vermediğini, bunun ciddi bir sorun olduğunu ve çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirmişti.