Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
2 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta'nın geçici başkan olduğunu duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Romanya
asıllı diplomat Cornel Feruta'nın geçici başkan olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:42
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