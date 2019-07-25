Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan

2 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta'nın geçici başkan olduğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan, System.String[]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta'nın geçici başkan olduğunu duyurdu.
Ankara Ticaret Odası, Romanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:42 
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