Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi Tahran'da - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve diğer İranlı yetkililer ile görüşmek üzere başkent Tahran'a geldi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Temsilcisi Kazım Garip Abadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran'a geldiğini duyurdu. Abadi, Grossi'yi Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin karşıladığını belirtti. Grossi yarın İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve diğer İranlı yetkililer ile bir araya gelecek. Görüşmede Tahran yönetiminin nükleer faaliyetleri konusunun ele alınması bekleniyor.

Grossi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında uyguladığı ek protokolleri sonlandırmasının ardından Tahran'ı ziyaret etme kararı almıştı. - TAHRAN