Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı... - Son Dakika
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı...

04.03.2022 12:54
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı...

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bir mermi bir binaya isabet etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı" dedi. - VİYANA

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı... - Son Dakika
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