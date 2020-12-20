Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukuşima'daki radyoaktif suyun bertarafı için yardıma hazır - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukuşima'daki radyoaktif suyun bertarafı için yardıma hazır

20.12.2020 07:03
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukuşima'daki radyoaktif suyun bertarafı için yardıma hazır, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine yönelik izleme heyeti göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine yönelik izleme heyeti göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Kyodo ajansına konuşan IAEA Başkanı Rafael Grossi, biriken su ile nasıl başa çıkılacağı konusunda karar aşamasında bulunan Japonya hükümeti ile hazırlık görüşmelerinde olduklarını söyledi.

IAEA'nın, oldukça yapıcı rol oynayacağını savunan Grossi, "Japonya hükümeti koordine ve davet ederse iş birliği yapabiliriz. Faaliyetin tüm safhalarında, öncesinde, esnasında ve sonrasında müşterek çalışabiliriz." ifadesini kullanarak, izleme heyeti göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Suyun açık denize salıverilmesi ya da buharlaştırılması yöntemlerinin "teknik olarak makul ve mevcut pratiklerle uyumlu" olduğunu kaydeden Grossi, davet edilmesi halinde IAEA'nın, bilimsel gerçeklere dayanan bilgileri paylaşacağını kaydetti.

Finlandiya örneği

Japonya'da henüz karara bağlanmayan, nükleer tesislerden çıkacak yüksek seviye radyoaktif atığın tasfiyesi konusuna da değinen Grossi, Finlandiya'da bulunan "tüketilmiş nükleer yakıt deposu" Onkalo'yu örnek göstererek, ülke içinde "son atık noktası" inşasının da teknik olarak uygulanabileceğini dile getirdi.

Tesislere şubat ayında düzenlediği ziyareti anımsatan Grossi, yeniden yapılanma kapsamında, mesai yapan operatörden teknikerine kadar gösterilen "adanmışlıktan" onur duyduğunu belirterek, kurumlarının, krizin 10. yıl dönümüne yönelik Japonya'dan uzmanların da katılacağı uluslararası konferans düzenleyeceğini söyledi.

Depolama tankının kapasitesi 2022'de dolacak

Eylül ayında Fukuşima'yı ziyaret eden Başbakan Suga Yoşihide, biriken suyun tahliye yöntemine ilişkin, hükümetin mümkün olduğunca hızlı karar vermesi gerektiğini söylemişti.

Konuya ilişkin ekim sonunda açıklama yapan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi ise, "Muhafaza edilen suyun akıbetine yönelik özel bir zaman dilimi duyurabilecek konumda değiliz." demişti.

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Fukuşima, Nükleer, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukuşima'daki radyoaktif suyun bertarafı için yardıma hazır - Son Dakika


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