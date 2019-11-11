Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın Fordo yeraltı tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.



UAEK konuya ilişkin hazırladığı 3 aylık rapora Tahran'ın ayrıca zenginleştirilmiş uranyum stoklarını büyütmeye devam ettiğini de ekledi.