Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı
Son Dakika Dünya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı

6 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın yeraltı Fordo nükleer tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın Fordo yeraltı tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.


UAEK konuya ilişkin hazırladığı 3 aylık rapora Tahran'ın ayrıca zenginleştirilmiş uranyum stoklarını büyütmeye devam ettiğini de ekledi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:46 
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