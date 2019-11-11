Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı
6 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın yeraltı Fordo nükleer tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın Fordo yeraltı tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.
UAEK konuya ilişkin hazırladığı 3 aylık rapora Tahran'ın ayrıca zenginleştirilmiş uranyum stoklarını büyütmeye devam ettiğini de ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:46
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