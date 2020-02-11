Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Özbekistan'ın nükleer enerji programı güvenliğini inceleyecek - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Özbekistan'ın nükleer enerji programının güvenliği ve güvenilirliğini incelemek ve nükleer altyapı değerlendirmesi yapmak üzere Özbekistan'a gelecek.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEA) bağlı olan Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme (INIR) misyonu, Özbekistan'ın isteği üzerine ülkenin nükleer santral projesiyle ilgili bir çalışma yapacak. UAEA müfettişleri, Özbekistan'ın nükleer enerji programının güvenliği ve güvenilirliğini incelemek ve nükleer altyapı değerlendirmesi yapmak üzere Ekim 2020'de Özbekistan'a gelecek.



10-14 Şubat tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA tarafından organize edilen Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde Özbekistan hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından ilgili anlaşmaya varıldı.



Özbekistan'ın ülkede nükleer altyapının geliştirilmesi kapsamında 2020 sonuna kadar UAEA ile birlikte çalışmalar düzenleyeceği bildirildi.



2018'de Rus Devlet Nükleer Şirketi (Rosatom) ile yapılan anlaşma çerçevesinde Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral, her biri bin 200 megavat kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşacak. Temelinin 2020 yılında atılması beklenen nükleer santralin Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor. - TAŞKENT