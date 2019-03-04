Son Dakika Haberleri: Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Ni Binlerce Kişi Ziyaret Etti

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Ni Binlerce Kişi Ziyaret Etti

17 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni binlerce okur ziyaret etti.

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni binlerce okur ziyaret etti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 124 yayınevini konuk etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen "Uzun Bir Hikaye" temalı festivalde, yayınevlerinin yeni çıkan kitapları ve özel basım eserler stantlarda yer aldı.

Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu ve 9 gün süren festivalde, 217 imza etkinliğiyle 125 söyleşi gerçekleştirildi. Binlerce kitapsever festivali ziyaret etti.

Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma programı düzenlendi, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı'nın son dönemindeki gazetelerden derlenen "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisi açıldı.

Festival bünyesinde gerçekleştirilen ve İstanbul'u dünyanın telif marketi konumuna yükseltmeyi amaçlayan "4. İstanbul Fellowship" organizasyonunda ise 72 ülkeden 286 yerli ve yabancı yayımcı bir araya geldi. Organizasyonda, 2 bin 800 telif görüşmesi yapıldı. Üç gün süren programın sonunda bine yakın telif alışverişinin ön anlaşması imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:38 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrasya, Güncel
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