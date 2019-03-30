Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başlıyor
23 dakika önce
AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de bu yıl 61'inci kez düzenlenecek.
AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy
'de bu yıl 61'inci kez düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:37
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