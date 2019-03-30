Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başlıyor

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başlıyor

23 dakika önce

AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de bu yıl 61'inci kez düzenlenecek.

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başlıyor, System.String[]
AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de bu yıl 61'inci kez düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:37 

İnci, Yeşilköy, Ekonomi
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