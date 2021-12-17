ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU BAŞLADI - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde 'Uluslararası Balkan Sempozyum'u düzenlendi. 'Barış İçinde Birlikte Geleceğe' temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu tür etkinliklerle gençlere tarihte yaşananları anlatarak geleceğe daha iyi bakmalarını amaçladıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi; kültür, sanat ve eğitim alanındaki faaliyetlerini yaptığı ulusal ve uluslararası sempozyumlarla devam ediyor. Birbirinden farklı konularda sempozyumlar düzenleyen belediye bu sefer de Uluslararası Kalkınma ve İş birliği Derneği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir araya gelerek Uluslararası Balkan Sempozyu'munu gerçekleştirdi. Sempozyum öncesinde Başkan İsmet Yıldırım ve protokol, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler' konulu resim sergisinin açılışını yaparak eserleri inceledi. Üç gün sürecek olan sempozyumun birincisi bugün yüz yüze gerçekleştirilirken ikinci ve üçüncü günü de online olarak devam edecek.

Sempozyumun ilk oturumunda UKİD İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Taşdelen, Eski Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, Eski Başbakanlık Danışmanı Davut Nuriler, Eski Milletvekili Süleyman Gündüz ile İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay konuşma gerçekleştirdi.

SEMPOZYUMLA GÜZEL FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAK

Balkanların Türkiye coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan İsmet Yıldırım, 'Türk coğrafyasını, Osmanlı coğrafyası olarak Balkanlar'dan geri çekilmemizle dünyanın düzeni bozuldu. Onun için Balkanları ne kadar anlatsak ne kadar sempozyum yapsak da onunla alakalı ne kadar araştırmalar, fikirler ortaya çıksa o kadar faydalı hale gelir. Hem gençlerimiz hem akademisyenlerimiz hem de insanlık ondan istifade eder diye düşünüyorum. Bu vesileyle sempozyumumuza katkıda bulanan kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah sempozyumda çok güzel fikirlerin ortaya çıkacağını ve Balkanlar'ın ehemmiyetinin daha iyi anlaşılmış olacağını düşünüyorum' açıklamasını yaptı.