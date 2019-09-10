Son Dakika Haberleri: Uluslararası Balkan Üniversitesinden Diyarbakırlı annelere destek
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Uluslararası Balkan Üniversitesinden Diyarbakırlı annelere destek

40 dakika önce

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajı yayımladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesinden Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajı yayımladı.

İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem imzalı açıklamada, "Demokrasinin arkasına saklanan bir siyasi yapının desteğiyle hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evladı için dört günlük oturma eylemi sonrası evladına kavuşan Hacire ananın yaktığı kıvılcım ile evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine başlayan Diyarbakırlı annelerin arkasında olduğumuzu belirtmek isterim." ifadeleri kullanıldı.

Yıllardır terörün her türlüsüne maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu tür kamu vicdanını yaralayan insanlık dışı hareketlerin, ülkemizin birliğine ve beraberliğine, ana vatanımızın bölünmez bütünlüğüne gölge düşüremeyeceğine olan inanç ve kararlılığımızın bilinmesini isteriz." denildi.

İlk vahşet dalgasının başladığı 1984'ten bu yana varlığını sürdüren bebek katili terör örgütünün yerli ve yabancı işbirlikçilerine seslenilen açıklamada, Balkan ve Anadolu halkının, merhamet, dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen iki toplumun, anavatan Türkiye için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.

Hiçbir din, dil ve millete saygı ve sevgi duymayan eli kanlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimi önünde her zaman büyük engel teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin malum terör örgütü karşısındaki meşru savunma hakkını desteklediğimizi, milli iradenin yanında ve Diyarbakırlı annelerin arkasında olduğumuzu tüm ülke kamuoyuna önemle duyururuz."

IBU, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle 2006'da kurulmuştu.

Makedonya, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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