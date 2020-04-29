Uluslararası Balkan Üniversitesinin dergisinden Kovid-19 için özel sayı hazırlığı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) yayınlarından olan "Turkish Studies" dergisi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve benzer salgınlarla ilgili akademik makalelerin yer alacağı özel bir sayı çıkarmaya hazırlanıyor.

IBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un küresel anlamda bütün ülkeleri etkisi altına aldığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda hem mevcut durumu anlamak hem de gelecekte muhtemel salgınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başta Kovid-19 olmak üzere salgınlara ilişkin akademik çalışmaların yer alacağı özel bir sayı çıkarmaya karar verildiği belirtildi.

Bu özel sayıya katkıda bulunulması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal ve beşeri bilimlerin her alanına açık olan bu çağrı sonucu değerlendirme süreçlerini tamamlayan çalışmalar özel bir sayı olarak ülkemiz ve bilim camiasının hizmetine sunulacaktır. Kovid-19 salgını küresel ve ülkemiz bağlamında değerlendirilirken, bu salgında yapılan ve yapılacak olanlara ışık tutması bakımından tarihte karşılaşılan salgınlar ve son yıllarda küçük ölçekte karşılaşılan salgınlar da özel sayımızın kapsamı dahilinde olacaktır. Bu sayı ile ulusal ve küresel faydanın yanı sıra çalışmaların toplu ve adresi belli bir ortamda yayımlanması ve akademik çalışmaların daha fazla atıf alıp bu alanda çalışacak olanların daha kolay ulaşması da amaçlanmaktadır."

Makale gönderiminin 23 Haziran'a kadar devam edeceği özel sayının 1 Temmuz'da çıkması planlanıyor.

Makaleler "www.turkishstudies.net" adresi üzerinden gönderilecek.