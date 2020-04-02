Uluslararası Bankalardan Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uluslararası Bankalardan Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolarlık kredi - Son Dakika Ekonomi

Uluslararası Bankalardan Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolarlık kredi

6 saat önce

Türkiye'nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, Bank of America (Global Koordinatör ve Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) Coöperatieve Rabo Bank U.A.

Uluslararası Bankalardan Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolarlık kredi, System.String[]

Türkiye'nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, Bank of America (Global Koordinatör ve Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) Coöperatieve Rabo Bank U.A. (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) liderliğinde toplam 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzaladı.


Ülker Bisküvi'nin imzaladığı toplam 455 milyon USD'lik kredi sözleşmesi, 110 milyon USD ve 244 milyon Euro'luk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 Milyon Euro'luk kredi sözleşmesinden oluşuyor. Ülker Bisküvi, imzaladığı bu iki kredi anlaşmasıyla sağladığı yaklaşık 455 milyon USD ile 2020 yılı Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak 375 milyon USD tutarındaki sendikasyon kredisini kapatmayı, kalan kısmını ise stratejik yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor.


"Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesidir"


İmzalanan anlaşmayla ilgili konuşan Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Dünya ve ülkemiz hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimizin uluslararası bankaların katılımıyla uzun vadeli finansman sağlaması her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesidir" dedi.


Ülker Bisküvi CFO'su Cenker Uçan ise, "250 milyon dolarlık finansman hedefiyle yola çıktık, yaklaşık 2 katı taleple, toplam 455 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarı elde ettik. Yaptığımız iki kredi anlaşması 3 yıl vadeli, altı ayda bir faiz ödemelidir. Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize güvenen uluslararası bankalara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ülker Bisküvi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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