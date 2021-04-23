Uluslararası başarı elde eden çocuklara Cengiz Holding'den eğitim desteği - Son Dakika

Dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya çocuklarına bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor gibi alanlarda ilham veren çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde buluştu.

Cengiz Holding açıklamasına göre, Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılında, hediye verme sırası çocuklara geldi.

Matematik, satranç, yüzme, müzik şampiyonalarında Türkiye'ye dünya birincilikleri kazandırarak, büyük başarı hikayelerinin kahramanı olan çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde bir araya geldi.

Türlü imkansızlıklara rağmen başarmaya odaklanan Türkiye'nin medarı iftiharı çocuklar, dünya çapında elde ettikleri başarılarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılında Atatürk'e armağan etti.

Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan yetenekli çocuklar, Türkiye'ye "Sınırlarımı zorlayacağım. Pes etmeyeceğim. Ülkemi gururlandıracağım. Daha iyisini yapacağım" sözü verdi.

4 olağanüstü yetenek projede buluştu

Açıklamada verilen bilgilere göre, uluslararası ölçekte elde ettikleri sınır tanımayan başarılarıyla dünya çocuklarını gölgede bırakan Türk çocukları, Cengiz Holding tarafından başlatılan "Ay Yıldızın Çocukları" projesiyle Türk bayrağını dünyada dalgalandırmayı sürdürecek.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliği elde eden Elanur Akıncı, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar, yüzme branşında onlarca madalya sahibi görme engelli Cemre Ateş, Dinu Lipatti Uluslararası Gençler Müzik Yarışması ve İtalya Apulia Metropolitan Müzik Yarışması'nda birincilik kazanan Nisan Öksüz projenin ilk Ay Yıldızlı Çocukları oldular.

Projenin tanıtım filminde rol alan çocuklar, başarı hikayelerinin ardında yatan inanç, gayret ve sınır tanımazlığı vurguladılar. Nisan Öksüz'e birincilik getiren eserin fon müziği olarak kullanıldığı filmde, Ay Yıldızlı Çocukların yeni başarılar elde etmek için inandıkları yolda yürüdükleri vurgulandı.

Yeni başarı hikayelerinin izinden gidilecek

Yetenekleriyle ülke sınırlarını aşarak dünya çapında birincilikler kazanan 4 yetenekli çocukla başlatılan Ay Yıldızın Çocukları sosyal sorumluluk projesi, yeni başarı hikayelerinin izinden gidecek.

Proje kapsamında, Cengiz Holding tarafından uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara eğitim desteği sağlanacak. Cengiz Holding, çocukların eğitim hayatında hep yanlarında olacak.

Kategori sınırlaması yok

Başarıya ulaşmak için inancından şaşmayan, her türlü imkansızlığa rağmen yılmadan ter döken 4 olağanüstü yeteneğin başarıları, Ay Yıldızın Çocukları projesinin çıkış noktasını oluşturdu.

Uluslararası ölçekte ödül sahibi olan her çocuk, projeye dahil olabilecek. Çocukların elde ettiği başarılarda herhangi bir kategori sınırlaması olmayacak. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye'ye uluslararası ödüller kazandıran her çocuk, proje kapsamında sunulan koşulsuz eğitim desteğinden faydalanabilecek.