Uluslararası başarı elde eden öğrencilere ödül - Son Dakika
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Uluslararası başarı elde eden öğrencilere ödül

7 saat önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinin katıldığı Türkiye'nin en büyük Gastronomi Yarışması Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde tüm kategorilerde derece yapan ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden...

Uluslararası başarı elde eden öğrencilere ödül, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinin katıldığı Türkiye'nin en büyük Gastronomi Yarışması Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde tüm kategorilerde derece yapan ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden öğrencileri ziyaret ederek ödüllendirdi.


Geçtiğimiz günlerde okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Doğan Kelam koordinesinde "Tatlı" kategorisinde Seher Biçer "Krep Süzet" isimli tatlı ile altın madalya, Balık Tabağı Kategorisinde Melike Açıkyürek "Levrek Teriyaki Çamlık'ta" balık yemeğiyle gümüş madalya kazanmıştı. Ayrıca Ekipler kategorisinde; Kadriye Yeşilay, Seda Amaç, Ayşe Köksal ve Nazar Meriç isimli öğrenciler Alıç Yaprağında Bat, Madımak Yatağında Ayva Soslu Bonfile ve Kestane Soslu Balkabaklı Tel Kadayıf" ile Bronz Madalya kazanmış ve ilimizi gururlandırmışlardı.


"Bizleri gururlandırdılar"


Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Köse, "49 Ülkenin katıldığı yarışmada öğrencilerimiz farklı kategorilerde 156 Türk,84 yabancı öğrenci ile yarışarak Uluslararası platformda başarı elde etmişlerdir. Bu başarı bizi ve hemşehrilerimizi çok gururlandırdı. Bizde öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek ödüllendirmek istedik. İnşallah, bizde bundan sonra öğrencilerimize daha çok destek olarak başarılarını yenilemelerine vesile olmak istiyoruz. Sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Hepsinin eline koluna sağlık. Ayrıca emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Açıklamaların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Köse, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idarecileri ile bir araya gelerek sohbet etti. - YOZGAT

Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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