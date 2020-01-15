Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı