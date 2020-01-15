Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika

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Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını...
6 saat önce
Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını şiddetle kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:26 Kaynak: AA
Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını şiddetle kınadı
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