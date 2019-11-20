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Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz
6 saat önce
Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştitrilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz.
Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştitrilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz. Vitrin süsünden öte olmadığının farkındayız" dedi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:36
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