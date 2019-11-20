Son Dakika Haberleri: Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz
Son Dakika Dünya Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz - Son Dakika Dünya

Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz

6 saat önce

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştitrilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz.

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Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştitrilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz. Vitrin süsünden öte olmadığının farkındayız" dedi.View on euronews

Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:36 
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