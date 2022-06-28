Uluslararası basından Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin ortak araştırma - Son Dakika
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Uluslararası basından Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin ortak araştırma

28.06.2022 20:44
Uluslararası basından Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin ortak araştırma

Yunanistan'ın, Meriç sınırından ülkeye geçen sığınmacıları, ülkede bir süre kalmalarına izin verilmesi karşılığında diğer sığınmacıların itilmesinde kullandığı ileri sürüldü.

Yunanistan'ın, Meriç sınırından ülkeye geçen sığınmacıları, ülkede bir süre kalmalarına izin verilmesi karşılığında diğer sığınmacıların itilmesinde kullandığı ileri sürüldü.

Guardian, Lighthouse Reports, Le Monde, ARD Report München ve Der Spiegel'in araştırması sonucu yayımlanan ortak habere göre, geri itmelere tanıklık eden 6 sığınmacı, kendilerinin de polis baskısıyla bu geri itmelerde rol aldığını anlattı.

Geri itmelere yardım etmeleri için bir aylık oturma izni

Geri itme operasyonları arasındaki süreçte polis tarafından kilit altında tutulan sığınmacılar, Yunanistan polis karakolu bahçesindeki kulübede yaşayan bir Suriyeli tarafından diğer sığınmacıları tekne ile Türkiye'ye geri itmede görevlendirildiklerini öne sürdü. Sığınmacıların ifadelerine göre, polis ise bu hizmetin karşılığında kendilerine Yunanistan'da bir ay kalmayı sağlayacak izin verdi.

Geri itilen göçmenlere kötü muamele

Kendisini "köle" olarak tanımlayan iki sığınmacı, polisin düzensiz göçmenleri aşırı kalabalık şişme botlarla Türkiye'ye geri itmeden önce soyup üzerlerindeki eşyaları aldığını ve onlara hakaret ettiğini anlattı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Tychero polis karakolunda üç ay geçirdiğini ifade eden Suriyeli bir sığınmacı da sığınma talebinde bulunmak üzere Meriç'i geçtiğinde, kendisinin de dahil olduğu düzensiz göçmen grubunu polisin darbedip soyarak kalabalık hücrelere hapsettiğini aktardı.

Suriyeli sığınmacının ifadesine göre, İngilizce bilmesinin anlaşılmasının ardından, kendisine gündüz hücrede kapalı kalıp, gece geri itmelere yardım etmek koşuluyla bir aylık oturma izni sözü verildi. Bu anlaşmayı kabul etmemesi halinde insan kaçakçılığı suçuyla hapse girebileceği belirtilen sığınmacıya, bu görev karşılığında kendisine ödeme yapılmayacağı ancak geri itilen göçmenlerin eşyalarına el koyabileceği söylendi.

Neo Cheimonio polis karakolunda tutulan üç Suriyeli de benzer hikayeler anlattı. İnsan kaçakçıları ile 5 bin avro ücret karşılığı anlaştıklarını söyleyen sığınmacılar, geri itilmemek adına geri itmelerde Yunan polisi ile iş birliği sözü verdiklerini ileri sürdü.

Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

YORUMLAR
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Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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