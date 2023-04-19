Rusya-Ukrayna savaşından kaçıp, Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta depreme yakalanan Zakhar'dan hâlâ haber yok! - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşından kaçıp, Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta depreme yakalanan Zakhar'dan hâlâ haber yok!

19.04.2023 11:31
Rusya-Ukrayna savaşından kaçıp, Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta depreme yakalanan Zakhar'dan hâlâ haber yok!

Ukrayna'daki savaştan uzaklaşmak için Türkiye'nin yolunu tutan ve Rönesans Rezidans'a yerleşen Yulia Petrova ve çocuklarından Matvei Gladki yaşamını yitirirken, Zakhar Gladki'den ise hala haber alınamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan daireler yüzlerce insana mezar olurken, depremin üzerinden 2,5 ayı aşkın süre geçmesine rağmen çok sayıda vatandaştan ise hala haber alınamadı. O isimlerden biri de Zakhar Gladkyi oldu. Yulia Petrova (47), Ukrayna- Rusya savaşının ardından çocukları Matvei Gladki (6) ev Zakhar Gladki ile Hatay Rönesans Rezidans'ta oturan kuzeni İrina Taşçı ve eşi Cengiz Taşçı'nın yanına geldi. Ukraynalı aile A2 Blok'ta kiraladıkları dairede yaşamaya başladı. Depremde enkaz altında kalan İrina Taşçı, eşi Cengiz Taşçı ile Yulia Petrova ve Matvei Gladki'nin cansız bedenlerine ulaşıldı ancak Zakhar'a hala ulaşılamadı.

"ZAKHAR'DAN HABER ALAMIYORUZ"

Depremde anne ve babası İrina Taşçı ve eşi Cengiz Taşçı'yı, akrabaları Yulia Petrova ile Matvei Gladki'yi kaybeden Alona Sevgi Taşçı (23), "Rönesans Rezidans Sitesi'nde annem, babam ve anne tarafından kuzenimle iki çocuğu yaşıyordu. Babam Antakyalı annem ise Ukraynalı. Yulia Petrova da kuzenim. İki çocuğuyla birlikte geçen yıl Ukrayna'dan savaştan kaçıp yanımıza geldiler. Erkeklerin sınırı aşması yasak olduğu için eşi Mikhail Gladki ise Ukrayna'da kaldı. Rönesans Rezidans çocuklar için ideal bir yerdi. Güvenlikli bir siteydi. Çocuklar rahatça oynayabiliyordu. Kuzenim ve çocuklarının dairesi A2 Blokta'ydı. Julia ve Matvei depremde aynı odada kalıyorlardı. 12 Şubat'ta onların cenazelerine ulaştık. Zakhar ise salonda uyuyordu ona hala ulaşamadık. Benim tahminimce Zakhar yangının çıktığı bölgedeydi. Vücut bütünlüğünün korunmadığını ve otopsiye gönderilenlerden birinin de küçük kuzenim olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşından kaçıp, Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor

"DNA ÖRNEĞİ İÇİN BABASININ GELMESİ GEREKİYOR"

Zakhar için babasından DNA örneği alınması gerektiğini belirten Taşçı, buna rağmen izin sorunu yaşandığını söyledi. Taşçı, "Günlerimizi enkaz başında, araç içinde geçirdik. Yulia ve Matvei bulunduğunda Narlıca Mezarlığı'nda teşhisin raporlanmasını gerçekleştik. Sonrasında cenazelerini önce İstanbul'a ardından Ukrayna'ya gönderdik. Bir süre Zakhar'ın bulunmasını bekledik ama bulunmadığı için cenazeleri gönderdik. Daha sonra Zakhar için Yulia'dan DNA örneği alınmadığını öğrendik. Bu yüzden babasından DNA örneği alınması gerekiyor. Mikhail de sınırı geçmek için izin almaya çalışıyor. O da savaşta yaralandı ancak buna rağmen gelmek için çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşından kaçıp, Hatay'da depreme yakalanan Zakhar'dan haber alınamıyor

"SAVAŞTAN KAÇIP DENETİMSİZLİK VE İHMALDEN ÖLDÜLER"

Ailesinin Rönesans Rezidans'ı sağlam olduğunu zannettikleri için tercih ettiklerinin altını çizen Taşçı, "Ailem 1999'da Marmara depremini yaşamış. Sonra da Hatay'a gelmişler. Buradan evi alırken de sağlam olduğunu söylemişler. Sevdiğim şehri, güzel insanları ve en üzücüsü, korkunç savaştan kaçmayı başarıp, denetimsizlik ve ihmaller sonucunda Türkiye'de enkazda kalıp ölen küçük kuzenlerimi kaybettim. 15 Şubat'ta annem ve babamın cenazelerini bulduk. Babamı Hatay Asri Mezarlığı'na, annemi de aynı mezarlıkta Hristiyanlara ayrılmış yere kepçe götürüp kendi imkanlarımızla defnettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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