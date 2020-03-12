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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve...
6 saat önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu"
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu" - İSTANBUL
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