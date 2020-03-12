Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların... - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların... - Son Dakika Spor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların...

14 dakika önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların..., System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.

basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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