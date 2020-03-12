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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların...
14 dakika önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.
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