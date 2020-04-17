Uluslararası Baskil Sempozyumu online yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Baskil Sempozyumu online gerçekleştirildi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, daha önce 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılması planlanan sempozyumun koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Koronavirüs kapsamında belediye olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Akmurat, "Uluslararası Baskil Sempozyumu için daha önceden hazırlıklarımızı yapmıştık fakat Kovit-19 salgını çıkınca dijital ortamda sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Baskil Sempozyumuna destek veren kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.