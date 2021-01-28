Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Pezük'e ziyaret - Son Dakika

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Aydınalp, Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, Başkan Yardımcısı Hasan Kaya, Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sadık Ekici ve bazı dernek başkanlarının katıldığı ziyarette, Batı Karadeniz Bölgesi'nin demiryolları ile ilgili talepler görüşüldü.

"Yatırımların en riskli deprem bölgesinde yer alan İstanbul-Bursa- Düzce üçgenine yığılmasının" riskleri ile birlik bölgesinin deprem açısından güvenli bir liman gibi yatırıma hazır imkanlarının değerlendirilmesi gereğini vurgulayan birlik yetkilileri, yatırımların yapılabilmesinin demiryolları gibi temel altyapıların yapılmasına bağlı olduğunu anlattı.

Birlik yetkilileri, bu kapsamda taleplerinin yer aldığı dilekçeyi Pezük'e teslim etti.