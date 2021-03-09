Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaret - Son Dakika

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'i ziyaret etti.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan eylem ve faaliyetlerin hızı kadar doğru, etkili ve hızlı bir şekilde anlatılması ve tanıtılmasının da algı yönetimi anlamında çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Tanıtım anlamında bölgenin makus talihini yenmek adına birliğin her türlü ortak proje ve işbirliğine açık olduğuna dikkati çeken Gençer, "Zamanımızın dijital kodları bize hızlı hareket etmeyi mecbur kılmakta olup, beş dakika bile boş durmaya bölgemizin tahammülü yoktur. Sayın Genel Müdürümüz ile bölgenin kültürel, coğrafik ve sosyolojik anlamda köklerine giden sohbet ile geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizleri bahtiyar etmiştir." ifadesini kullandı.

Gençer, salgın sürecinin hemen akabinde normalleşmenin bir an önce yakalanması için bölge ve insana yapılan yatırımın asla boşa gitmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkesine ve devletine bağlı, hain çıkmayan bölge insanımızın üst düzey devlet mekanizmalarında daha çok temsilinin getireceği faydalar, bölgemizdeki özellikle 'koç başı' olarak gördüğümüz Filyos Mega-Endüstri Bölgesi gibi büyük yatırımlar, Ankara'da üst düzey devlet büyüklerimiz nezdinde yapılan lobicilik ve lojistik faaliyetleri istişare edildi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, nezaketli, samimi ve güler yüzlü kabulleri için Genel Müdürümüze şükranlarımızı sunuyoruz."