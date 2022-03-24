Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı devam ediyor - Son Dakika

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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen fuarda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin tanıtım amaçlı açtığı stantta konuşan Aksoy, fuara Türkiye'den yoğun katılım olduğunu söyledi.

Aksoy, "Türkiye'de turizme büyük ilgi var, geçtiğimiz sene başlatılan AnadoluJet'in haftada iki kez yaptığı Ankara-Belgrad direkt seferi bu ilgiyi karşılıyor. Kapadokya bu sayede çok yakınlaştı." dedi.

Geçen sene Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısının önceki yıllara göre yüzde 85 artarak yaklaşık 258 bin olduğunu belirten Aksoy, Sırbistan'dan gelecek turist sayısının 300 bin barajını aşacağını, orta vadede 500 bin ve uzun vadede 1 milyonu bulacağını öngördüklerini kaydetti.

Sırbistan'dan gelen turist sayısının arttığını, Türk Hava Yollarının Antalya-Belgrad seferi başlatabileceğini aktaran Aksoy, "Türk Hava Yollarının Sırbistan'ın milli hava yolu olan AirSerbia ile yakın ilişkileri var. Birlikte iki taraflı uçuşları artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı

Büyükelçi Hami Aksoy, Avrupa'da Türk halkının ziyaret edeceği ilk adreslerden birinin Sırbistan olduğunu belirterek, "Şimdilik Türkiye vatandaşları vizesiz Sırbistan'ı ziyaret edebiliyorlar, çalışmalarımız devam etmekte, ileride kimlik kartı ile ziyaret imkanları da olabilecek." dedi.

Diğer Batı Avrupa ülkelerine göre Sırbistan'da otel, yemek ve restoran fiyatlarının uygun olduğunu belirten Aksoy, "Sırbistan, çok güzel bir ülke, Belgrad ve Novi Sad ve manevi bağlarımız da olan Sancak bölgesinin ziyaret edilmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.