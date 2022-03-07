Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Başladı

Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Başladı

07.03.2022 08:30

Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali 5 Mart'ta Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde 'Babamı Kim Öldürdü?' adlı oyunla başladı.

31 Mart'a kadar sürecek olan festivalde; İsviçre ve İtalya'nın sevilen tiyatro gösterilerinin yanı sıra Şener Şen'in Zengin Mutfağı'ndan, Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü yaptığı Deli Bayramı'na kadar ülkemizin en çok izlenen oyunları ücretsiz olarak izlenebilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, "Komşularımızı ve tüm İstanbulluları böyle bir uluslararası festivale kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda, sanatın iyileştirici, geliştirip dönüştürücü gücünü çok önemsiyoruz. Bu anlamıyla Beşiktaş Belediyesi tüm kültür-sanat merkezlerinin kapısını komşularına açık tutacak." İfadelerini kullandı.

Festivalin ana sahnesi olan Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi dışında Akatlar ve Mustafa Kemal merkezlerinde de oyun gösterimleri yapılacak. Beşiktaş'ın kültür ve sanat merkezleri mart ayı boyunca sezonun en ilgi çekici oyunlarına ev sahipliği yapacak. Tiyatro severler, ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunlar için davetiyelerini Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi ve Akatlar Kültür Merkezi gişelerinden temin edebilir.

Kaynak: Bültenler
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