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Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali

19 dakika önce

Beypazarı ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" devam ediyor.

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali, System.String[]

Beypazarı ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan oyun alanında, çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı yakalıyor.

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Ankara Bisiklet Meclisi, Beypazarı Bisiklet Derneği üyeleri ilçede bisiklet turu yaptıktan sonra şehitliği ziyaret etti. Ziyarette saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bisikletçilerin şehir stadında gösteri sunduğu festival kapsamında Hanlar Önü Meydanında yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, festivale katılan yabancı ülkelerin temsilcilerine hediyeler verdi.

Öte yandan, Atatürk Parkı'nda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi ile Atatürk fotoğrafları sergisi ilgi görüyor.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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