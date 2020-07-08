Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu başlıyor - Son Dakika

Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu başlıyor

Güncel gelişmeleri takip etmek ve çağı yakalamak isteyen hukukçular için Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, 20-24 Temmuz tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek.

Güncel gelişmeleri takip etmek ve çağı yakalamak isteyen hukukçular için Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, 20-24 Temmuz tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek.

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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, çağın gerisinde kalmak istemeyen, güncel gelişmeleri yakından takip edip ileride daha da gelişecek bilişim hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular için Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nun bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.

Online olarak 20-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimde katılımcılar, bilişim hukuku için teknik temeller, e-ticaret, çeşitli bilişim suçları, kişisel verilerin korunması, yapay zeka, unutulma hakkı ve bilişim hukukunda vergi problemleri gibi konularda eğitim alacak.

Yaz okulunun eğitimci kadrosu yerli ve yabancı, alanında önde gelen çok sayıda uzmandan oluşuyor. Avrupa'da kişisel verilerin korunması hukuku alanında önemli çalışmalara imza atan Leiden Üniversitesi Hukuk ve Dijital Teknolojiler Merkezi Müdürü Asst. Prof. Mark Leiser, Londra Üniversitesi Medya Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Prodromos Tsiavos, Ferrara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Marco Greggi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ve Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar ile aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Filiz Güldiker yaz okulunun eğitimcileri arasında yer alıyor.

TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINIYOR

Yaz okulunda, bilişim hukuku çeşitli konu başlıkları ile tüm yönleriyle ele alınıyor. "Sınır Ötesi Veri Akışları, Veri Koruma ve Ticaret Politikaları", "Veri Bilimi ve İnovasyon Politikasının Hukuki Boyutları", "Bir Anayasal Hak Olarak Unutulma Hakkı", "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları", "Ceza Muhakemesinde Sınır Aşan Dijital Veriler" ve "Bilişim Dünyasında Vergi Hukuku Problemleri" okulun ders başlıklarından birkaçını oluşturuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gerçekleştirilecek eğitim Türkiye genelindeki tüm katılımcılara açık ancak kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yaz okuluna 200 öğrenci kabul edilecek.

Programın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.


Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu başlıyor - Son Dakika
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