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Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu başladı - Son Dakika

Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu başladı

03.12.2021 13:43
Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu başladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" başladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" başladı.

Üsküdar Bilim Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, yaklaşık 250 yıl önce ortaya çıkan sanayi devriminin artık yeni bir aşamasında olunduğunu söyledi.

Çelik, insanoğlunun geri dönemeyeceği bir evreye geçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elbette buna hazır olacaktır ancak önemli bir husus şu, bu hazırlığın ya da sürecin içinde yer alabilmeyi zamanında ve zemininde yapabilmektir. İlaveten de kendi istediğimiz ölçüde, kendi kurgulamış olduğumuz tasavvur ve mantıkta, kurgulamış olduğumuz toplumsal düzen esasında vaaz edebilmektir. Bu itibarla ben bu sempozyumu önemsedim. Medeniyet Üniversitesinin vizyonunun içinde iddia ile söylüyoruz eğitim var, araştırma var ama bir şey daha var diyoruz, o da toplumsallaştırma. Toplumla iç içe olma ve toplumu besleyerek, toplumda beslenme boyutu. Bu da öncülüğü gerektiriyor. Bu itibarla biz Medeniyet Üniversitesi ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği olarak güçlü bir iş birliğine bir başlangıç yapmış olduk. Sempozyum ilk adım, zira akademi aynı zamanda gündemi belirlemelidir. Yani Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyada bir ufku, yeri olacaksa bu akademiye düşen rolle olacaktır. Medeniyet Üniversitesi olarak bizler bu öncü rolde yer almaya hazırız. Önünüzü açmaya gayret edeceğiz, yeter ki sizler çabalayın."

Bilim ve teknoloji hukuku ana bilim dalı oldu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı, önce bilgisayarın, sonrasında ise internetin icadıyla teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini, her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmenin karşılarına çıktığını ifade etti.

Subaşı, "İnsanoğlunun yaradılıştan itibaren var olan hukuk da bu baş döndürücü değişime ayak uydurmak için hem kendisini yenilemekte hem de yeni hukuk dalları ortaya çıkmaktadır. Bu yeni hukuk dallarından en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı'dır. Bilişim ve teknoloji hukuku yeni bir hukuk dalı olmasına rağmen bir yandan medeni, borçlar, ticaret, ceza, fikri mülkiyet, iş ve bankacılık hukukunun adeta kesişim noktasında bulunmaktadır. Kurulduğu günden beri yeni nesil devlet üniversitesi olarak yola çıkmış olan üniversitemiz yapısındaki dinamizmini bu yeni hukuk dalları açısından da göstererek Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı'nı hukuk fakültesi bünyesinde açan ilk üniversitelerden biri olmuştur." diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Subaşı, hukuk fakültelerinin sadece bilişim ve teknoloji alanında değil, fikri mülkiyet, İslam, deniz ticareti gibi hukukun diğer branşlarında da ana bilim dallarını bünyesinde açtığını sözlerine ekledi.

"Bilişim devrimi beraberinde bilişim toplumunu getirdi"

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici, tarım ve sanayi devriminden sonra artık dünyada üçüncü bir devrimin yaşandığını dile getirdi.

Yaklaşık son 50-60 yıldır yaşanmakta olunan bu devrimin bilişim devrimi olarak adlandırıldığını belirten Ekici, bunun da beraberinde bilişim toplumunu getirdiğini söyledi.

Ekici, "Bilişim toplumu olarak adlandırdığımız toplumda hayatımız başta aşağıya değişmiş durumda. Hayatın her alanındaki bu baş döndürücü değişim hiç şüphesiz hukuk alanını da etkiledi. Değişen her alanla ilgili bir taraftan hukuki metinler değişirken, diğer taraftan da yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulur oldu. Bu kapsamda bilişim ve teknoloji hukuku ismiyle yeni bir ana bilim dalı ortaya çıktı." diye konuştu.

Bilişim ve teknoloji hukukunun bir taraftan elektronik haberleşme ve ticaret, fikri haklar, sosyal medya, kripto varlıklar, yapay zeka gibi özel hukuk alanlarını ilgilendiren konuları inceleme alanı yaparken, diğer taraftan dijital haklar, e-devlet, bilişim suçları, sosyal medyanın ve kripto varlıkların vergilendirilmesi gibi kamu hukuku dallarını da incelediğini anlatan Ekici, bu nedenle bu alanın interdisipliner olduğunu aktardı.

Şerafettin Ekici, dernek olarak kuruluşlarından bu yana bilişim ve teknoloji hukukunun konusuna giren birçok alanda faaliyetler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir de konuşmasında Turkcell'in çalışmaları ve vizyonuna ilişkin bilgi verdi.

Kullanıcılara birçok farklı alanda hizmetler sunduklarını, bu sayede de müşterilerinin yeni teknoloji yatırım planlarında en uygun finansal modelle ilerlemelerini ve işlerine daha çok odaklanmalarını sağladıklarını belirten Demir, sundukları hizmetlerle de ülke ekonomisine katma değer oluşturduklarını kaydetti.

Sempozyum, 3 gün boyunca çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Bilişim, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu başladı - Son Dakika


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